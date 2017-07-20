الرئيس السوري يبحث تطورات المنطقة مع معاون وزير الخارجية الإيراني

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الرئاسة السورية اليوم: "لقاء الرئيس الأسد اليوم مع معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، تناول آخر مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، حيث عرض أنصاري موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، معرباً عن أمله في أن تصب هذه التطورات في صالح إرساء الاستقرار في المنطقة وإنهاء الحرب في سوريا".

وأضاف البيان: "الرئيس الأسد من جانبه أكد خلال اللقاء أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في حصول هذه التطورات هو الانتصارات المتواصلة والمتسارعة التي تحققت مؤخراً في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، مضيفاً أن كل إنجاز يحقّقه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في هذه الحرب سيكون له المزيد من الانعكاسات الإيجابية على الرغم من إصرار بعض الدول على الاستمرار باستخدام الإرهاب لتحقيق غايات سياسية ضيقة أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة وفقدان أمن شعوبها".