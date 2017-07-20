الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال الكويتي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس القائم بالأعمال الكويتي في طهران للاستعلام عن القرار الكويتي بتخفيض البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الكويت.

© AFP 2017/ YASSER AL-ZAYYAT الكويت تأمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد

طهران — سبوتنيك. وأفادت وكالة فارس أنّ "الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الكويتي للاستعلام عن القرار الأخير لبلاده بالتخفيض الدبلوماسي مع إيران". وكانت الكويت اليوم قد أمرت السفير الإيراني عندها بمغادرة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية أن الكويت أمرت السفير الإيراني اليوم الخميس بمغادرة البلاد خلال 48 يوم في تصعيد لخلاف بعد قضية محكمة أوردت ضلوع "أطراف إيرانية" في خلية تجسس.

وقالت الوكالة "تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران… أعلنت الكويت… أن علي رضا عنايتي، السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل.