المعركة ضد الإرهابيين في عرسال اللبنانية بدأت

تشهد جرود بلدة عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا، منذ مساء اليوم، عمليات قصف كثيفة، بما يؤشر إلى انطلاق معركة الحسم ضد المجموعات المسلحة.

© REUTERS/ HASSAN ABDALLAH حزب الله يوقف قصفه على مواقع مسلحي جرود عرسال ودخول وسيط للتفاوض

بيروت — سبوتنيك. وقال مصدران محلي وميداني في منطقة البقاع اللبنانية، في اتصال مع "سبوتنيك" إن عمليات قصف مصدرها مدفعية "حزب الله" استهدفت منذ مساء اليوم، مواقع مسلحي "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابيين في المنطقة الجردية، لا سيما عند الجانب السوري من بلدة عرسال.

وأشار المصدران إلى أن عمليات القصف غير المسبوقة توقفت لفترة قصيرة، قبل أن تستأنف مجدداً.

وسبق عمليات القصف تلك، سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية السورية على مواقع المسلحين بين جرود بلدتي فليطة وعرسال.

ووفق المصدر الميداني فإن عمليات القصف المكثفة تعني من الناحية العملية أن المعركة ضد المسلحين في عرسال قد بدأت، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً يندرج في إطار "التمهيد الناري".

وفي موازاة ذلك، اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة من الناحية الغربية لعرسال، وذلك لرصد تحرّكات المسلحين في الجرود، والتعامل معها بالمدفعية، علاوة على منع أي تسلل للإرهابيين خارج البلدة.