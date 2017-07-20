المعركة ضد الإرهابيين في عرسال اللبنانية بدأت

وأشار المصدران إلى أن عمليات القصف غير المسبوقة توقفت لفترة قصيرة، قبل أن تستأنف مجدداً.
وسبق عمليات القصف تلك، سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية السورية على مواقع المسلحين بين جرود بلدتي فليطة وعرسال.
ووفق المصدر الميداني فإن عمليات القصف المكثفة تعني من الناحية العملية أن المعركة ضد المسلحين في عرسال قد بدأت، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً يندرج في إطار "التمهيد الناري".
وفي موازاة ذلك، اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة من الناحية الغربية لعرسال، وذلك لرصد تحرّكات المسلحين في الجرود، والتعامل معها بالمدفعية، علاوة على منع أي تسلل للإرهابيين خارج البلدة.
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