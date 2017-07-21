قلعة الرصافة السورية تشهد إعادة إعمار بعد تحريرها من الإرهاب

بعدما تمكن الجيش السوري وحلفاؤه بمساندة الطيران الروسي – السوري من استعادة قلعة الرصافة بريف الرقة، والتي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، قامت الحكومة السورية بتكليف لجنة خاصة لمتابعة أعمال الإعمار بعد عودة الأمن إليها.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس حسين عرنوس في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بأن الحكومة "ستضع خططاً وبرامج إسعافية وفورية لإعادة تأهيل المناطق التي أحكم الجيش السوري السيطرة عليها تمهيداً لعودة الحياة للمنطقة.

أشار وزير الأشغال العامة والإسكان أنه سيتم حصر الأضرار الناتجة عن إجرام التنظيمات الإرهابية المسلحة وتنفيذ الأعمال الضرورية التي تسهم بإعادة المواطنين إلى قراهم، لافتاً إلى أن نسب الأضرار للقلعة وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة من مجموع قيم الأعمال التي تم رصدها، حيث قام تنظيم "داعش" بتفخيخ القلعة وزرع الألغام فيها، وسيعمل الجيش السوري من خلال فريق مختص لفك الألغام، كما لحظنا عمليات تنقيب غير شرعية للآثار المدفونة في القلعة.

وتقع قلعة الرصافة شمالي بادية الشام السورية بريف الرقة، وتبعد عنها نحو أربعين كيلومتراً، كما تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن مدينة الثورة الحديثة.

وقد عرفت المدينة في العهد الروماني والبيزنطي باسم سيرجيوبوليس أي مدينة القديس سركيس.