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    الملك السعودي سلمان عبد العزيز مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في 5 أبريل، 2017

    "مؤامرة القصر"...هل كانت سببا في تجريد بن سلمان لوزارة الداخلية من صلاحياتها

    © AP Photo/ Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    "تجريد وزارة الداخلية السعودية من معظم صلاحياتها"، هذا ما وصفت به وسائل إعلام عالمية القرارات الأخيرة بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة".

    محمد بن نايف
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    صحيفة: كواليس ليلة "20 حزيران" وإطاحة بن سلمان بـ"ابن نايف" من ولاية العهد السعودي
    وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أعلنت استحداث جهاز "رئاسة أمن الدولة"، التي تنتقل تبعيته مباشرة إلى رئاسة الوزراء، التي يتولاها العاهل السعودي بنفسه، وتنقل إليها معظم المهام الأمنية الرئيسية من وحدات التحقيق والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، ليتم تقليص مهام ووظائف وزارة الداخلية بصورة كبيرة.

    وقالت بدورها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن "مؤامرة القصر"، التي تحدثت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ووكالة "رويترز"، ربما تكون السبب الرئيسي في تجريد وزارة الداخلية، التي يتولاها، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ابن عم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

    يذكر أن وزارة الداخلية كان يقودها ولي العهد السابق لسنوات طويلة، وقبلها كان يتولاها والده الأمير نايف بن عبد العزيز، وكان لها باع طويل في محاربة تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، حتى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعتبرهما شريكين أساسيين في الحرب على الإرهاب.

    وأشارت "بلومبرغ" إلى أن ما يجعل فرضية علاقة "مؤامرة القصر" بالتغييرات الأمنية الكبرى، هو إعلان تولي الجنرال، عبد العزيز الهويريني، رئاسة الوكالة الأمنية الجديدة.

    وكانت "نيويورك تايمز" قد قالت في تقريرها السابق إن الهويريني، وضع تحت "الإقامة الجبرية" لفترة، بعد الإطاحة بولي العهد السابق، ولكن تم الإعلان في وقت لاحق عن مبايعته بن سلمان، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان بضغوط أمريكية، التي تربطها علاقة قوية بالجنرال، وتعتبره "حلقة وصل" هامة في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة.

    رد سعودي

    ولكن "بلومبرغ" نقلت أيضا عن مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن، رفض الإفصاح عن هويته، قوله إن التغييرات الأخيرة لا علاقة لها على الإطلاق بما سبق ونشرته "نيويورك تايمز"، مشيرا إلى أن هذا الأمر برمته "لا أساس له من الصحة".

    وتابع المسؤول: قائلا

    "الهدف من القرارات الأخيرة إعادة تركيز وزارة الداخلية على القضايا الداخلية، مثل قوانين المرور والهجرة وأمن المطارات".

    ومضى بقوله "التغييرات هي جزء من الإصلاحات الطويلة الأجل سواء في الاقتصاد أو الحكومة السعودية".

    وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة سبق واقترحها الأمير نايف، وهي تهدف إلى مساعدة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات بقدر كبير من المرونة والجهوزية.

    ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
    © AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE
    ما لا تعرفه عن صفات محمد بن سلمان الشخصية
    الرجل الواحد

    ونقلت وكالة "بلومبرغ" في تقرير آخر، آراء تشير إلى أن ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان يسعى لتركيز السلطة في يده، لتصبح المملكة دولة "الرجل الواحد"، على حد قوله.

    ونقلت عن غريغوري غوس، أستاذ الشؤون الدولية والمتخصص في الشأن السعودي في جامعة "تكساس" الأمريكية، قوله "تركيز السلطة في يد شخص واحد، يتم في السعودية بصورة لم يسبق لها مثيل، منذ تولي الملك فيصل السلطة في مطلع الستينات".

    وتابع، قائلا

    "السائد منذ فترات طويلة هو أن يكون هناك لجنة من كبار الأمراء، ويتم توزيع السلطات بالتساوي عليهم، لكن يبدو أن هذا النظام انتهى الآن".

    كما قال جين كينينمونت، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث "شاثام هاوس" في لندن "من الصعب حقا معرفة مدى القلق في العائلة الحاكمة حاليا، بسبب ما يتم من إجراءات".

    وأضاف "إذا كان هناك أحد الأمراء الساخطين، فإنه على الأرجح لن يشكل خطرا كبيرا، بعد تلك الإجراءات".

    وأوضح "إذا كان شخصا قويا مثل الأمير محمد بن نايف، ومعروف بدعم الغرب له خلال توليه وزارة الداخلية، يمكن أن يخرج بتلك الطريقة بين عشية وضحاها، فلا أحد آخر يمكن أن يكون مطمئنا بنسبة 100% لما يمكن أن يحدث معه".

    ولكن جوزيف كيشيشيان، الزميل في مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية في الرياض، قال "تولي بن سلمان ولاية العهد، لا يعني بالضرورة حكم الرجل الواحد، فالأمير محمد لن يكون أمام بديل سوى تفويض أفراد من الأسرة الحاكمة ببعض السلطات، وأعتقد أن هذا سيستمر في المستقبل".

    وقال أيضا، ستيفن هرتوغ، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد "كل خيوط اللعبة باتت في يد بن سلمان، لذلك أي قرار سيتخذه ستكون نسبة مخاطره أقل من أي من سابقيه، وهو ما سيجعل من الأسهل كسر المحرمات القديمة، وقد يكون هذا أمرا ضروريا للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي".

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    أخبار بن سلمان, أخبار السعودية, الإطاحة بمحمد بن نايف, تغيير في ولاية العهد, رئاسة أمن الدولة, العائلة المالكة في السعودية, وزارة الداخلية السعودية, الجنرال عبد العزيز الهويريني, الأمير محمد بن نايف, الأمير محمد بن سلمان, الملك سلمان, المملكة العربية السعودية
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