المالكي: نريد للجيش العراقي سلاحًا روسيًا

أعرب نائب الرئيس العراقي نوري المالكي عن رغبته في تدعيم الجيش العراقي بالسلاح الروسي، وأيضًا تفعيل الآفاق الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بغداد-سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": "خلال الزيارة المقبلة إلى موسكو والتي سألتقي فيها بالمسؤولين بدءًا من السيد بوتين سنركز على ضرورة تفعيل الدور الروسي في المنطقة وخاصة العراق، ونريد للجيش العراقي أن يكون عنده سلاح من روسيا، لأن السلاح الروسي هو من تدرب عليه جنود الجيش العراقي ويعرفونه جيدًا".

© Sputnik. Vitaliy Belousov روسيا تزود الجيش العراقي بدبابة "تي-90" وأضاف المالكي "سنتحدث أيضًا عن تفعيل الآفاق الاقتصادية بين البلدين فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة والتجارة، نريد علاقة استراتيجية ثابتة ودائمة، فيها عقود اقتصادية وتعمير ومشاركة وسلاح وحضور سياسي بالنسبة لروسيا في العراق".

يذكر أن كل من روسيا والعراق وقعت على صفقة، تقوم بموجبها روسيا بتوريد الدبابة T-90 للعراق، بحسب ما صرح فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري.

وذكرت صحيفة "إزفيستا" الروسية بأن الصفقة تضم 70 دبابة بالإضافة لبعض المعدات التقنية.