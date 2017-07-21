قائد القوات الروسية في سوريا يستقبل رئيس وفد حميميم إلى مفاوضات جنيف

استقبل، يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو/ تموز، الفريق أول سيرغي سوروفيكين قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الدكتور إليان مسعد رئيس وفد حميميم إلى مفاوضات جنيف.

وتم بحث العملية السياسية ومسار جنيف وأستانا، وأكدا على ضرورة مشاركة معارضة الداخل (حميميم)مع أطراف المعارضة الأخرى في المفاوضات في الوفد الواحد الذي سيشكله ديمستورا بحال المفاوضات المباشرة مع وفد الحكومة السورية.

وكذلك المشاركة في كل المشاورات المتعلقة بمستقبل سوريا، وأن يكون الحل بالنهاية سوري سوري، وفي دمشق.