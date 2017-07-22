بالفيديو... لحظة إلقاء القبض على أمير سعودي

ألقت قوات الشرطة السعودية القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، بناء على أوامر من الملك سلمان بسب المقاطع التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مقطع فيديو للأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه وهو يضرب عدداً من المواطنين، ومن بينهم نساء، قال عنهن إنهن جوارٍ.

محمد بن سلمان:

لن ينجو سواءً كان أمير أو وزير ، أي أحد تتوفر عليه الأدلة سوف يحاسب.

.#سلمان_الحزم_يسجن_الامير

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. pic.twitter.com/mdlfaJP2lZ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 20, 2017

كما أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، 20 يوليو/ تموز 2017، بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية.

كما أمر سلمان بالتحقيق مع "كل من من ظهر في المقاطع "المشينة" وما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم، لإنصافهم وحفظ حقوقهم.