تعليق جديد من أردوغان على الأزمة الخليجية

وقال الرئيس التركي، إن بلاده تقف على قدم المساواة حيال كافة المستثمرين الخليجيين وتعتبره بيتهم الثاني، منوهاً بأن المشاكل السياسية مؤقتة، بينما العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد ودائمة.
وكانت الرئاسة التركية، أكدت أن الرئيس أردوغان، سيبحث في جولته الخليجية المقبلة إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها حل الأزمة بين الدول الخليجية، مضيفة أنه سيبحث مع قادة الدول المذكورة، العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها حل الأزمة الخليجية.
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