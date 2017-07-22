تعليق جديد من أردوغان على الأزمة الخليجية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيقوم بجولة خليجية تشمل قطر والسعودية والكويت، غداً وبعد غد، مشدداً على أن تركيا ترى كافة شعوب المنطقة أشقاءً لها.

© REUTERS/ Brendan McDermid أردوغان إلى قطر ودول خليجية أخرى

وأعرب، أردوغان، خلال مراسم توقيع قرض لبناء مجمع طبي بمدينة إسطنبول، عن حزنه جراء الأزمة الخليجية، وقال إن بلاده ستواصل مساعيها لرأب الصدع بين الأشقاء، وذلك وفقاً لصحيفة الشرق القطرية.

وقال الرئيس التركي، إن بلاده تقف على قدم المساواة حيال كافة المستثمرين الخليجيين وتعتبره بيتهم الثاني، منوهاً بأن المشاكل السياسية مؤقتة، بينما العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد ودائمة.

وكانت الرئاسة التركية، أكدت أن الرئيس أردوغان، سيبحث في جولته الخليجية المقبلة إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها حل الأزمة بين الدول الخليجية، مضيفة أنه سيبحث مع قادة الدول المذكورة، العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها حل الأزمة الخليجية.