أول تعليق خليجي على خطاب أمير قطر

كلمة إنشائية أعدهاعزمي بشارة ل #تميم لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب.ولو طلب بثها بإذاعة صوت العرب بالخمسينات لرفضت بثها— سعود القحطاني (@saudq1978) July 21, 2017
من جهته، اعتبر الكاتب السعودي ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق، سلمان الدوسري، أن "ملخص خطاب تميم: ١- استعطاف الشعوب. ٢- تصعيد الأزمة. ٣- محاولة استمالة الغرب. التاريخ علمنا: الشعبوية زائلة.. العقلانية باقية".
ملخص #خطاب_تميم:— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) July 21, 2017
١- استعطاف الشعوب.
٢- تصعيد الأزمة.
٣- محاولة استمالة الغرب.
التاريخ علمنا:
الشعبوية زائلة
العقلانية باقية
ومن الإمارات، علّق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، على خطاب أمير قطر بالقول: إنه "لا لوم على المملكة ودول المقاطعة أبداً بعد الخطاب الهزيل جداً لتميم الضعيف جداً.. بعد اليوم.. قطيعة أبدية… نحن معك يا سلمان الحزم".
لا لوم على المملكة ودول المقاطعة ابدا بعد الخطاب الهزيل جدا لتميم الضعيف جدا.. بعد اليوم..قطعية ابدية…نحن معك يا سلمان الحزم— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2017
أما الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبي، فقالت معلّقة على الخطاب: "بعد خمسين يومًا من الصمت يخرج الأمير تميم بخطابه "مصادفة" في يوم أحداث الأقصى، والغريب العجيب أن يربط المقاطعة بالأحداث لابتزاز العواطف".
بعد خمسين يوماً من الصمت يخرج الأمير تميم بخطابه "مصادفة"في يوم أحداث الأقصى والغريب العجيب أن يربط المقاطعة بالأحداث لابتزاز العواطف#قطر— مريم الكعبي (@maryam1001) July 21, 2017
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