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09:09 22 يوليو/ تموز 2017
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    أمير قطر

    أول تعليق خليجي على خطاب أمير قطر

    © REUTERS/ HANDOUT
    العالم العربي
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    علق مسؤولون وإعلاميون وناشطون خليجيون على أول خطاب يلقيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ بداية الأزمة الخليجية.

    تميم بن حمد
    © REUTERS/ Hamad I Mohammed
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    وكتب المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "كلمة إنشائية أعدها عزمي بشارة لـ تميم، لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب، ولو طلب بثها في إذاعة صوت العرب بالخمسينيات لرفضت بثها".

    من جهته، اعتبر الكاتب السعودي ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق، سلمان الدوسري، أن "ملخص خطاب تميم: ١- استعطاف الشعوب. ٢- تصعيد الأزمة. ٣- محاولة استمالة الغرب. التاريخ علمنا: الشعبوية زائلة.. العقلانية باقية".

    ومن الإمارات، علّق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، على خطاب أمير قطر بالقول: إنه "لا لوم على المملكة ودول المقاطعة أبداً بعد الخطاب الهزيل جداً لتميم الضعيف جداً.. بعد اليوم.. قطيعة أبدية… نحن معك يا سلمان الحزم".

    أما الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبي، فقالت معلّقة على الخطاب: "بعد خمسين يومًا من الصمت يخرج الأمير تميم بخطابه "مصادفة" في يوم أحداث الأقصى، والغريب العجيب أن يربط المقاطعة بالأحداث لابتزاز العواطف".

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