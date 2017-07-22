أول تعليق خليجي على خطاب أمير قطر

علق مسؤولون وإعلاميون وناشطون خليجيون على أول خطاب يلقيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ بداية الأزمة الخليجية.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed أمير قطر: جاهزون للحوار والتوصل إلى تسويات في كل نقاط الخلاف

كلمة إنشائية أعدهاعزمي بشارة ل #تميم لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب.ولو طلب بثها بإذاعة صوت العرب بالخمسينات لرفضت بثها — سعود القحطاني (@saudq1978) July 21, 2017

وكتب المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "كلمة إنشائية أعدها عزمي بشارة لـ تميم، لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب، ولو طلب بثها في إذاعة صوت العرب بالخمسينيات لرفضت بثها".

من جهته، اعتبر الكاتب السعودي ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق، سلمان الدوسري، أن "ملخص خطاب تميم: ١- استعطاف الشعوب. ٢- تصعيد الأزمة. ٣- محاولة استمالة الغرب. التاريخ علمنا: الشعبوية زائلة.. العقلانية باقية".

ملخص #خطاب_تميم:

١- استعطاف الشعوب.

٢- تصعيد الأزمة.

٣- محاولة استمالة الغرب.



التاريخ علمنا:

الشعبوية زائلة

العقلانية باقية — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) July 21, 2017

ومن الإمارات، علّق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، على خطاب أمير قطر بالقول: إنه "لا لوم على المملكة ودول المقاطعة أبداً بعد الخطاب الهزيل جداً لتميم الضعيف جداً.. بعد اليوم.. قطيعة أبدية… نحن معك يا سلمان الحزم".

لا لوم على المملكة ودول المقاطعة ابدا بعد الخطاب الهزيل جدا لتميم الضعيف جدا.. بعد اليوم..قطعية ابدية…نحن معك يا سلمان الحزم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2017

أما الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبي، فقالت معلّقة على الخطاب: "بعد خمسين يومًا من الصمت يخرج الأمير تميم بخطابه "مصادفة" في يوم أحداث الأقصى، والغريب العجيب أن يربط المقاطعة بالأحداث لابتزاز العواطف".