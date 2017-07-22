الطيران السوري ينفذ غارات متتالية على مواقع المسلحين في جرود عرسال

نفذ الطيران الحربي السوري غارات متتالية على مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في جرد فليطة في القلمون الغربي عند الحدود مع جرود عرسال.

وتمكن مقاتلوا حزب الله من السيطرة على منطقة جوار الشيح وادي كريتي والضليل الأبيض وسرج قويصف جنوب جرد عرسال، مؤكدة استمرا الاشتباكات مع إرهابيي "فتح الشام"، وذلك وفقاً لموقع قناة المنار.

وأوضح الموقع اللبناني، أن مقاتلوا حزب الله تمكنوا من التقدم في جرود عرسال وسيطروا على قرية وادي الخيل ومرتفع قرنة القنزح، مؤكدة أن سلاح المدفعية يواصل دك مواقع إرهابيي "النصرة" في جرود عرسال.

وكان حزب الله، ذكر، مساء أمس الجمعة، أنه أنهى المرحلة الأولى من المعركة ويستعد للبدء بالثانية، فجر اليوم السبت.