الجيش السوري يدمر مقر قيادة واتصال لـ"داعش" في ريف حمص الشرقي

قال الجيش السوري، اليوم الجمعة 22 يوليو/تموز، إن الوحدات العاملة في ريف حمص الشرقي دمرت مقرا لقيادة واتصال تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها في ريف حمص الشرقي لاستهداف تجمعات وتحركات إرهابيي "داعش".

وتابع قائلا "دمرت الوحدات مقر قيادة واتصال لداعش في قرية أم الريش، وأسفرت العملية عن مقتل كل من كان بداخل المقر".

وأشار إلى أن الطيران الحربي السوري، دمر أول من أمس آليات ومقرات لإرهابيي "داعش" في غارات استهدفت محاور تحركات آلياتهم وتحصيناتهم في "الشنداخية الشمالية" و"أم تويني" على بعد نحو 73 كيلومتر شرقي مدينة "حمص".

وأشار "سانا" إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء تتابع عملياتها العسكرية الواسعة على محور "خناصر-أثريا" ومنطقة "جب الجراح" وريف "سلمية الشرقي" وشمال شرق منطقة "التنف" في عمق البادية لاجتثاث إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي، وسيطرت خلالها على مساحات كبيرة، ووصلت إلى مشارف الريف الجنوبي لمدينة البوكمال.