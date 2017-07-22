الجيش اللبناني يستهدف مسلحين حاولوا التسلل باتجاه عرسال

وقد نفذ الطيران الحربي السوري غارات متتالية على مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في جرد فليطة في القلمون الغربي عند الحدود مع جرود عرسال.
وذكر "حزب الله"، مساء أمس الجمعة، أنه أنهى المرحلة الأولى من المعركة ويستعد للبدء بالثانية، فجر اليوم السبت.
استهدفت مدفعية الجيش اللبناني، اليوم السبت، مجموعة من المسلحين في وادي الدم، كانت تحاول التسلل تجاه مواقع للجيش في عرسال، حسبما ذكرت قناة "آر تي"، في خبر عاجل لها.
وقد نفذ الطيران الحربي السوري غارات متتالية على مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في جرد فليطة في القلمون الغربي عند الحدود مع جرود عرسال.
وذكر "حزب الله"، مساء أمس الجمعة، أنه أنهى المرحلة الأولى من المعركة ويستعد للبدء بالثانية، فجر اليوم السبت.
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