الجيش اللبناني يستهدف مسلحين حاولوا التسلل باتجاه عرسال

استهدفت مدفعية الجيش اللبناني، اليوم السبت، مجموعة من المسلحين في وادي الدم، كانت تحاول التسلل تجاه مواقع للجيش في عرسال، حسبما ذكرت قناة "آر تي"، في خبر عاجل لها.

© REUTERS/ Mohamed Azakir الطيران السوري ينفذ غارات متتالية على مواقع المسلحين في جرود عرسال

وسيطرت قوات "حزب الله" على عدد من التلال المحيطة بجرود عرسال اللبنانية، وواصلت تقدمها، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أمس لتطهير الحدود اللبنانية السورية من المسلحين.

وقد نفذ الطيران الحربي السوري غارات متتالية على مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في جرد فليطة في القلمون الغربي عند الحدود مع جرود عرسال.

وذكر "حزب الله"، مساء أمس الجمعة، أنه أنهى المرحلة الأولى من المعركة ويستعد للبدء بالثانية، فجر اليوم السبت.