التنظيمات الإرهابية تتساقط في جرود عرسال ونداءات استغاثة غير مجدية

وكشف الإعلام الحربي عن محاولات فرارعدة لمسلحي جبهة النصرة في مرتفع القنزح في جرود عرسال، بالإضافة الى اطلاق نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت في وادي حميد تطالب المواطنين والشباب للإنضمام اليهم للجهاد.
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة في جرود عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية تطلق نداءات استغاثة لمساعدتهم، وذلك بعد ضربات قوية من قبل الجيش اللبناني وحزب الله استهدفت مواقهم.
وكشف الإعلام الحربي عن محاولات فرارعدة لمسلحي جبهة النصرة في مرتفع القنزح في جرود عرسال، بالإضافة الى اطلاق نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت في وادي حميد تطالب المواطنين والشباب للإنضمام اليهم للجهاد.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)