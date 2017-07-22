التنظيمات الإرهابية تتساقط في جرود عرسال ونداءات استغاثة غير مجدية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة في جرود عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية تطلق نداءات استغاثة لمساعدتهم، وذلك بعد ضربات قوية من قبل الجيش اللبناني وحزب الله استهدفت مواقهم.

© REUTERS/ REUTERS TV صاروخ جديد يطلقه حزب الله ضد الإرهابيين (فيديو)

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ "حزب الله" أن المجموعات الإرهابية في وضع صعب وفي حالة تخبط شديدة نتيجة الضربات الجوية التابعة للجيش السوري والقصف المدفعي للحزب في الجرود.

وكشف الإعلام الحربي عن محاولات فرارعدة لمسلحي جبهة النصرة في مرتفع القنزح في جرود عرسال، بالإضافة الى اطلاق نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت في وادي حميد تطالب المواطنين والشباب للإنضمام اليهم للجهاد.