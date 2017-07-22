السيسي: لن يستطيع أحد النيل من مصر ولا من أشقائنا في المنطقة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 22 يوليو/تموز، إنه لن تستطيع أي جهة النيل من مصر، ولا من أشقاء مصر في المنطقة.

© AP Photo/ STR السيسي يفتتح بحضور ولي عهد أبوظبي قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غربي مصر

وجاءت تصريحات السيسي، خلال افتتاحه قاعدة "محمد نجيب" العسكرية، التي وصفت بأنها أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وبحضور ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وعدد من المسؤولين العرب.

وأضاف الرئيس المصري قائلا "القاعدة التي يتم افتتاحها اليوم، هي بناء على جهد من سبقونا، فنحن لم نبدأ من الصفر".

ومضى بقوله "نقول لكل من يحاول التدخل في شؤونه، من فضلكم، لا تتدخلوا في أمورنا ولا شؤوننا".

ثم تحدث ساخرا: "أنتم تريدون التدخل في الشأن الداخلي المصري، مصر بها 100 مليون شخص يتغذون ثلاث وجبات يوميا، وهو قد يكون طعام عام بالنسبة لبعض الدول".

ثم مضى ساخرا: "عاوزين تتدخلوا في مصر، تقدر أنت على مصروف مصر، خليك في بلد أحسن".

واستطرد قائلا "مصر دولة لن تسمح أبدا، ولن يسمح شعبها أبدا بالتدخل في شؤونه، فالشعب المصري هو سند مصر"، مضيفا "هناك دول تنفق المليارات من أجل تدمير مصر".

واختتم تصريحاته قائلا "لم نتخذ يوما الإرهاب ذريعة لتعطيل الحياة، ولم نتخذ يوما الإرها مبررا لتأجيل إجراءات الإصلاح الاقتصادي".