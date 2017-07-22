"جيش الإسلام" يوافق على اتفاقية "تخفيف التصعيد" بالغوطة الشرقية في سوريا

أكد جيش الإسلام السوري التوصل لاتفاق "تخفيف التصعيد" في منطقة الغوطة الشرقية، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت.

وقال رئيس الهيئة السياسية لجيش الإسلام محمد علّوش: "نعم الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة".

وأضاف علّوش في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "ستكون هناك نقاط للفصل بيننا وبين النظام، وهذا يعتبر جزء من الحل السياسي أو تمهيد للحل السياسي وفق القرارات الدولية".