رد فعل القطريين على خطاب الأمير تميم

دشن رواد وسائل التواصل الاجتماعي وسم "كلمة تميم المجد"، الذي أصبح بين الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في قطر، بعدما ألقى أمير الدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول خطاب له منذ اندلاع أزمة قطع العلاقات مع الدوحة، والذي أكد فيه استعداد دولته للحوار للتوصل لحل بشرط احترام سيادة الدولة.

وقال، ثاني بن حمد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "علينا كمواطنين ومقيمين ترجمة #كلمه_تميم_المجد في إخلاصنا بدراستنا، أماكن عملنا، وفي أحلامنا وطموحاتنا. يدا بيد سننهض بوطننا بإذن الله.

علينا كمواطنين ومقيمين ترجمة #كلمه_تميم_المجد في إخلاصنا بدراستنا، أماكن عملنا، وفي احلامنا وطموحاتنا. يدا بيد سننهض بوطننا باذن الله. — ثاني بن حمد (@ThanibinHamad) July 21, 2017

​فيما قام، حمد مجيغير، برفع صورة أثناء إلقاء أمير قطر لخطابه، وقال في تغريدة له، صورة للتاريخ، صورة سنتداولها وسننقلها للأجيال القادمة، سنقول لهم: في هذه الصورة، انتصرت قطر #خطاب_الكرامة.

صورة للتاريخ، اثناء إلقاء سموه #كلمة_تميم_المجد



صورة سنتداولها وسننقلها للأجيال القادمة، سنقول لهم: في هذه الصورة انتصرت قطر #خطاب_الكرامة pic.twitter.com/5yafIf35qn — حمد مجيغير (@Hamdatov) July 21, 2017

​كما قال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، "خطاب العزة والكرامة والشموخ من قائد المجد، حمل أمانة الوطن وأحب شعبه فبادلوه الحب والولاء #كلمه_تميم_المجد #خطاب_الكرامه #خطاب_الأمير_يمثلني.

خطاب العزة والكرامة والشموخ من قائد المجد، حمل أمانة الوطن وأحب شعبه فبادلوه الحب والولاء #كلمه_تميم_المجد #خطاب_الكرامه #خطاب_الامير_يمثلني pic.twitter.com/5SSsI6hG77 — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 21, 2017

​من شعب قطر لك التحيه pic.twitter.com/tce10rM22R

— عبدالله بن ناصر (@AAlmisnad) July 21, 2017

​#كلمة_تميم_المجد



يا أمير لبينا بالأيمان يا أمير

لبى ثرى الديرة ولبى سماها — حسن الساعي (@Hassan_alsai) July 21, 2017

​لابد ان ينتصر كل من حكم:

​فوق اصعدي ⚔️🇶🇦

​