رد فعل القطريين على خطاب الأمير تميم

وقال، ثاني بن حمد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "علينا كمواطنين ومقيمين ترجمة #كلمه_تميم_المجد في إخلاصنا بدراستنا، أماكن عملنا، وفي أحلامنا وطموحاتنا. يدا بيد سننهض بوطننا بإذن الله.
علينا كمواطنين ومقيمين ترجمة #كلمه_تميم_المجد في إخلاصنا بدراستنا، أماكن عملنا، وفي احلامنا وطموحاتنا. يدا بيد سننهض بوطننا باذن الله.— ثاني بن حمد (@ThanibinHamad) July 21, 2017
فيما قام، حمد مجيغير، برفع صورة أثناء إلقاء أمير قطر لخطابه، وقال في تغريدة له، صورة للتاريخ، صورة سنتداولها وسننقلها للأجيال القادمة، سنقول لهم: في هذه الصورة، انتصرت قطر #خطاب_الكرامة.
صورة للتاريخ، اثناء إلقاء سموه #كلمة_تميم_المجد— حمد مجيغير (@Hamdatov) July 21, 2017
صورة سنتداولها وسننقلها للأجيال القادمة، سنقول لهم: في هذه الصورة انتصرت قطر #خطاب_الكرامة pic.twitter.com/5yafIf35qn
كما قال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، "خطاب العزة والكرامة والشموخ من قائد المجد، حمل أمانة الوطن وأحب شعبه فبادلوه الحب والولاء #كلمه_تميم_المجد #خطاب_الكرامه #خطاب_الأمير_يمثلني.
خطاب العزة والكرامة والشموخ من قائد المجد، حمل أمانة الوطن وأحب شعبه فبادلوه الحب والولاء #كلمه_تميم_المجد #خطاب_الكرامه #خطاب_الامير_يمثلني pic.twitter.com/5SSsI6hG77— سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) July 21, 2017
من شعب قطر لك التحيه pic.twitter.com/tce10rM22R
— عبدالله بن ناصر (@AAlmisnad) July 21, 2017
— حسن الساعي (@Hassan_alsai) July 21, 2017
يا أمير لبينا بالأيمان يا أمير
لبى ثرى الديرة ولبى سماها
لابد ان ينتصر كل من حكم:
العقل— Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) July 21, 2017
والأخلاق
والحكمه#كلمة_تميم_المجد 🇶🇦#قطر_تنتصر_سياسياً 🇶🇦#قطر_تنتصر_اخلاقياً
فوق اصعدي ⚔️🇶🇦
#كلمه_تميم_المجد pic.twitter.com/eQSxl0pjiV— Khalifa M Al Attiya (@g6r) July 21, 2017
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