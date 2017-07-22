السعودية تكرم امرأة عراقية مشهورة وتطلق اسمها على أحد شوارعها

أطلق اسم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد على أحد شوارع مدينة البقاع في السعودية، بعد عدة مطالبات من قبل طالبات جامعة حائل لتسمية الشارع القريب من كلية الهندسة باسمها كملهمة للطالبات في مجال الهندسة المعمارية.

© AFP 2017/ Fayez Nureldine, Mandel NGAN, Lucas JACKSON خريطة الصراعات والمؤامرات العائلية بين حكام قطر والإمارات والسعودية

وحسب وسائل إعلام سعودية قامت مجموعة من الفتيات المتطوعات في مركز التواصل والتثقيف التابع لجامعة حائل، باختيار أسماء شخصيات نسائية رائدة أسهمت تاريخياً في نقل العلم والمعرفة إقليمياً وعالمياً، وأخرى أبرزت مكانة المرأة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية.

يذكر أن زها حديد هي إحدى الملهمات العربيات، التي قدمت الكثير من الإبداع في مجال الهندسة المعمارية، إذ زينت تصاميمها وهندستها المعمارية عواصم عربية وخليجية عدة من بينها الرياض ودبي وأبوظبي.

كانت المهندسة المعمارية زها حديد، توفيت عن 65 عاما إثر نوبة قلبية العام الماضي في مستشفى بمدينة ميامي الأمريكية، وهي أول امرأة تحصل على الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين تقديرا لعطائها المميز، كما حازت على جائزة بريتزكر للعمارة في عام 2004 وكانت أول امرأة في العالم تتلقى هذه الجائزة الرفيعة التي تعادل جائزة نوبل.