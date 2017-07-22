نائب عراقي لـ "سبوتنيك": لا انشقاق داخل المجلس الأعلى الإسلامي

قال النائب في البرلمان العراقي عن كتلة المواطن النيابية محمد المسعودي إن" ما تردد عن وجود انشقاق داخل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عار عن الصحة ، مبينا ان" العمل المستقبلي للمجلس سيكون بتوحيد الصف، لأن المرحلة المقبلة خطرة وتحتاج إلى مزيد من الحكمة والحنكة في إدارة الدولة".

بغداد — سبوتنيك. وأكد المسعودي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، "ليس من المعقول أن يقوم أحد بإضعاف المجلس الأعلى في هذه المرحلة، لأن المجلس لديه تطلعات وطنية "، موضحاً أن السيد عمار الحكيم له الدور وطني داخل الساحة العراقية ولا يمكن إضعافه في هذه المرحلة.

وأضاف "هناك عدد من الأخوة في المجلس الأعلى يسافرون إلى إيران لكن لا أعتقد أنهم يشتكون على السيد عمار الحكيم "رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي"، لأنهم قيادات ويمكنهم اتخاذ الموقف المناسب، لافتا إلى أن "الإشاعات بقرب الانتخابات لغرض التسقيط السياسي، والأيام المقبلة ستكون وحدة صف المجلس الأعلى".

كانت تقارير صحافية ذكرت أمس، نقلاً عن النائب المسعودي، مصادر صحافية نقلت عن النائب محمد المسعودي في وقت سابق، أن "16 شخصية من قيادات المجلس الأعلى الإسلامي الذين اعلنوا انشقاقاهم يستعدون لعقد مؤتمر ليحددوا مستقبلهم مع المجلس".