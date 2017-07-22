مجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث العنف في القدس

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع يوم الاثنين لبحث العنف في القدس.

© REUTERS/ AMMAR AWAD مصر والسويد وفرنسا طلبت اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد في القدس

وكان مندوب السويد لدى الأمم المتحدة قال إن مصر والسويد وفرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث سبل خفض التصعيد في القدس.

وحسب "رويترز" قال كارل سكو مندوب السويد لدى مجلس الأمن على تويتر "السويد وفرنسا ومصر تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".