كاميرات حساسة وجسور وبوابات على أبواب الأقصى

© REUTERS/ MUSSA ISSA QAWASMA مجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث العنف في القدس

ونقل مراسل صحيفة "السبيل" أن " ما يحصل الآن في باب الاسباط هو أخطر بكثير من البوابات الإلكترونية الفردية" لافتا إلى أن الشرطة الإسرائيلية عملت بعد منتصف الليلة الماضية بنصب هذه الجسور، متضمنة وضع أجهزة مراقبة عليها وكاشفة للمعادن والجسد والأعضاء الداخلية، وتعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء.

كما منعت قوات الشرطة الإسرائيلية الصحفيين والمصورين من الاقتراب، وقامت بفرض طوق أمني وعسكري في المنطقة.

وأكد رئيس قسم الاعلام في الأوقاف الاسلامية في القدس، رفض الأوقاف لهذه البوابات، مؤكدا على مطالب المرجعيات المتعلقة بعودة الوضع الى ما كان عليه قبل وضه البوابات الالكترونية.