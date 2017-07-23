معلومات الجديد: تركيا ترفض استقبال أبو مالك التلي ودول خليجية تبدي استعدادها للمساعدة

ذكرت مصادر تلفزيون "الجديد" اللبنانية، ان الدولة التركية رفضت استقبال زعيم المسلحين في منطقة جرود عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية.

© AP Photo/ Bassem Mroue مواجهات حية بين حزب الله وجبهة النصرة (فيديو)

وأضافت "الجديد" ان بعد رفض تركيا للطلب، أبدت دول خليجية عديدة استعدادها للمساعدة في ايجاد مكان لزعيم المسلحين الإرهابين في جرود عرسال.

ميدانيا أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله، ان المقاومة اللبنانية استطاعت تحرير أكثر من 64% من أراضي جرود عرسال اللبنانية. وكما تمكن عناصر الحزب من السيطرة على مقر قيادة العمليات التابع لجبهة النصرة في حقاب الخيل الواقع في شرق جرد عرسال.