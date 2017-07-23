الداخلية المصرية: مقتل 8 مسلحين في إطلاق نار مع الشرطة في الفيوم

أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الأحد 23 يوليو/تموز، عن مقتل 8 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، في أحد الطرق الصحراوية بمحافظة "الفيوم" في صعيد مصر.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الداخلية المصرية تكشف ملابسات عملية طعن الغردقة

وقالت الداخلية في بيان رسمي: " استمراراً فى ملاحقة الوزارة لعناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية المسمى بحركة حسم، وتحديد أوكارهم التنظيمية التى يتخذونها مأوى لهم ومنطلقا لتنفيذ أعمالهم العدائية توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع قيادات الحركة عقب إجراءات الملاحقة التى شملتهم خلال الفترة الأخيرة بتغيير استراتيجيتهم".

وتابعت قائلة

"أسفرت العمليات السابقة عن ضبط ومصرع بعضهم فى مواجهات أمنية ، وهو ما دفعهم لتطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، والتي تشمل استخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والاتصالات، تمهيدا للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية".

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، عقب إستئذان نيابة أمن الدولية العليا، وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع عدد 8 عناصر إرهابية.

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وأوضحت أنه تم العثور على بنادق آلية وخرطوش وأسلحة نارية في المعسكر، وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، ومعدات تدريب ووسائل إعاشة من مواد غذائية محفوظة ومعلبة ومياه ودراجات نارية ومواد بترولية.