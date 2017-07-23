الداخلية المصرية: مقتل 8 مسلحين في إطلاق نار مع الشرطة في الفيوم

وتابعت قائلة
"أسفرت العمليات السابقة عن ضبط ومصرع بعضهم فى مواجهات أمنية ، وهو ما دفعهم لتطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، والتي تشمل استخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والاتصالات، تمهيدا للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية".
وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، عقب إستئذان نيابة أمن الدولية العليا، وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع عدد 8 عناصر إرهابية.
#الوطن| بالصور| مكان إقامة "خلية #الفيوم" الإرهابية وميدان تدريبهمhttps://t.co/DLDzNMdsGx pic.twitter.com/chNTDah46i— بوابة الوطن (@ElwatanNews) July 23, 2017
وأوضحت أنه تم العثور على بنادق آلية وخرطوش وأسلحة نارية في المعسكر، وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، ومعدات تدريب ووسائل إعاشة من مواد غذائية محفوظة ومعلبة ومياه ودراجات نارية ومواد بترولية.
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