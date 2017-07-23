تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية تركيا ومصر

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأحد 23 يوليو/تموز، أن وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري، سامح شكري.

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ونقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية عن مصادر دبلوماسية قولهم إن أوغلو أجرى محادثات مع نظيره المصري.

وكشفت المصادر أن أوغلو وشكري ناقشا تطورات الأوضاع في القدس الشرقية، والإجراءات الأمنية الأخيرة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.

وقالت الصحيفة أن الخارجية التركية، أجرت في نفس القضية اتصالات مع الأردن وباكستان وأوزباكستان.

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وتعيش القدس الشرقية حالة من التوتر والتصعيد، خاصة في محيط المسجد الأقصى، بعد إصرار الشرطة الإسرائيلية تطبيق إجراءات أمنية وصفتها هيئة الأوقاف الفلسطينية أنها تستهدف التضييق على الفلسطينيين في أداء صلواتهم بالحرم القدسي.

وأسفرت حالة التوتر تلك عن اندلاع اشتباكات بين السلطات الإسرائيلية ومستوطنين من جهة ومتظاهرين فلسطينيين من جهة أخرى ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.