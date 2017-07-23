وفاة الأردني في حادثة الطعن وإطلاق النار داخل السفارة الإسرائيلية في عمان

ذكرت صحيفة الغد الأردنية أن مشاجرة وقعت بين أردني وإسرائيلي داخل السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، مساء الأحد، ما أسفر عن إصابة الأردني برصاصتين في منطقة الكتف وتم الإعلان عن وفاته قبل قليل، في حين أصيب الإسرائيلي بطعن في منطقة الصدر.

وطوقت الأجهزة الأمنية المنطقة بالكامل، كما تم نقل المصابين الأردني 17 عاما والإسرائيلي إلى المركز العربي الطبي في عمّان، وحالتهما الصحية حرجة. وذكرت صحيفة الغد أن الشاب الأردني الذي تم نقله للمستشفى توفي جراء إصابته.

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#أردن | #عاجل.. وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن مقتل إثنين من طاقم #السفارة_الإسرائيلية في #عمان ومقتل المنفذ



نقلا عن تلفزيون فلسطين اليوم pic.twitter.com/4tPoAIboKn — أردن الإخبارية (@jn_news1) July 23, 2017

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مكان إطلاق النار على السفارة "الإسرائيلية" في عمان قبل قليل.#عمليات_الغضب_للأقصى pic.twitter.com/Inu3LdhwjR

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2017

​حادث أمني داخل السفارة الإسرائيلية بـ #عمان https://t.co/LKcWQIcaXg pic.twitter.com/Rld2mLFUQc

— اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) July 23, 2017

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