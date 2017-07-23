وفاة الأردني في حادثة الطعن وإطلاق النار داخل السفارة الإسرائيلية في عمان

وطوقت الأجهزة الأمنية المنطقة بالكامل، كما تم نقل المصابين الأردني 17 عاما والإسرائيلي إلى المركز العربي الطبي في عمّان، وحالتهما الصحية حرجة. وذكرت صحيفة الغد أن الشاب الأردني الذي تم نقله للمستشفى توفي جراء إصابته.
تعزيزات أمنية في محيط #السفارة_الإسرائيلية في #عمان.#الغد— جريدة الغد (@AlghadNews) July 23, 2017
تصوير: #أمجد_الطويل pic.twitter.com/JBGwel5272
#أردن | #عاجل.. وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن مقتل إثنين من طاقم #السفارة_الإسرائيلية في #عمان ومقتل المنفذ— أردن الإخبارية (@jn_news1) July 23, 2017
نقلا عن تلفزيون فلسطين اليوم pic.twitter.com/4tPoAIboKn
مكان إطلاق النار على السفارة "الإسرائيلية" في عمان قبل قليل.#عمليات_الغضب_للأقصى pic.twitter.com/Inu3LdhwjR
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2017
حادث أمني داخل السفارة الإسرائيلية بـ #عمان https://t.co/LKcWQIcaXg pic.twitter.com/Rld2mLFUQc
— اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) July 23, 2017
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