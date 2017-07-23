تسجيل
21:33 23 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    قاعدة العديد في قطر

    مستقبل قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر على صفيح ساخن

    © AP Photo/ J. Scott Applewhite
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 3 0 0

    كان التحرك المفاجئ الذي قام به تحالف من الدول العربية بقيادة السعودية في مطلع حزيران / يونيو لقطع العلاقات مع قطر وحصارها، قد حير المسؤولين العسكريين الأميركيين وصناع القرار.

    سلمان وتميم وبن زايد
    © AFP 2017/ Fayez Nureldine, Mandel NGAN, Lucas JACKSON
    خريطة الصراعات والمؤامرات العائلية بين حكام قطر والإمارات والسعودية
    وقدم التحالف الذي تقوده السعودية سلسلة من المطالب إلى الدوحة من أجل رفع الحصار، ولم تظهر قطر أي علامة على الموافقة.

    وحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" فإن ارتفاع مستوى التوتر بين المسؤولين الأمريكيين بسبب القاعدة العسكرية الضخمة في قطر، حيث يتمركز حوالي 11 ألف من الأفراد الأمريكيين، حيث تدير القيادة المركزية الأمريكية الحرب ضد "داعش" في سوريا والعراق وأفغانستان.

    ووفقا للرئيس دونالد ترامب، الذي أيد علناً ​​الجهود التي تقودها السعودية وانتقد قطر، فإن الانتقال من "العديد" لن يكون عقبة كبيرة.

    وسئل ترامب عن أثر الأزمة على قاعدة العديد خلال مقابلة إذاعية وقال "إذا كان علينا أن نتركها فسيكون لدينا 10 دول ترغب في بنائها. صدقنى، وسيدفعون ثمنها".

    وحاول ترامب تقليص الصراع المحتمل مع الدوحة قائلاً "سنكون على علاقة جيدة مع قطر، ولن نواجه مشاكل مع القاعدة العسكرية". لكنه قال "إذا احتجنا إلى قاعدة عسكرية أخرى، فلدينا دول أخرى ستبنيها بكل سرور".

    وقال المتحدث باسم البنتاغون كابت جيف ديفيس، رداً على سؤال هذا الأسبوع حول الوضع بالنسبة للعديد، إن "الولايات المتحدة قد بحثت عن خيارات أخرى" في إطار ما وصفه بتخطيط العمليات المعياري.

    وقال "أعتقد أنه في أى وقت تقوم فيه بعمليات عسكرية، يجب أن تفكر دائماً في خطة بديلة… وسنكون مقصرين إذا لم نفعل ذلك". وأضاف "في هذه الحالة، لدينا ثقة بأن قاعدتنا في قطر لا تزال هناك قدرة على استخدامها".

    وحسب الموقع، كان الخلاف بين قطر وجيرانها خروجاً عن الاستقرار النسبي الذي شهده ذلك الجزء من الشرق الأوسط. وجاءت إدانة الكتلة السعودية للدوحة بعد أيام من مغادرة ترامب اجتماعا ودودا مع القادة العرب في السعودية، ويبدو أن الرئيس الأمريكى ألقى ثقله وراء جهود الرياض متهماً قطر بدعم الإرهاب في عدة مناسبات.

    كما انضم ترامب إلى الائتلاف الذي تقوده السعودية في توبيخ إيران لما يراه من تدخل لطهران في المنطقة. لكن الصراع مع قطر يبدو أنه عزز موقف طهران.

    ترامب وسلمان أمام لوحة للكعبة
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    ترامب وسلمان أمام لوحة للكعبة

    وعلى الرغم من التوترات، واصلت الولايات المتحدة عملياتها في العديد ومع قطر.

    وقد استكملت القوات البحرية الأمريكية والقطرية تدريبات في المياه شرقي قطر في منتصف يونيو حزيران الماضي، كما وقعت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة مع قطر بعد أقل من أسبوع من تصريح ترامب بالموافقة على العمل بقيادة السعودية ضد الدوحة.

    وقال مسؤولو البنتاغون إن التوترات حول قطر تؤثر على قدرتهم على التخطيط على المدى الطويل، وهو ما يكرر التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية ريكس تيلرسون قبل تصريحات ترامب الأولى التي أيدت الحصار. إلا أن ديفيس المتحدث باسم البنتاغون قال إن العمليات مستمرة كما كان من قبل.

    انظر أيضا:

    صحيفة بريطانية: الحصار المفروض على قطر يضرب الخليج
    الكلمات الدلالية:
    أزمة قطر, قاعد عسكرية, نقل القاعدة العسكرية الأمريكية من قطر, قاعدة العديد, ترامب, السعودية, أمريكا, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات معهد موسكو للوزارة لداخلية الروسية (باسم ف. ي. كيكوتيا) على الساحة الحمراء بموسكو، روسيا
    الأسبوع في صور
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك