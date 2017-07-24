الخارجية الإيرانية تعلن بقاء سفيرها في الكويت وتحتفظ بحق الرد

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، أن السفير الإيراني لدى الكويت سيبقى على رأس عمله، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ بحق الرد على قرارات الكويت، الخميس الماضي، بتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها.

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED حقيقة طرد السفير الإيراني من الكويت

طهران-سبوتنيك. وقال قاسمي في مؤتمر صحفي، "سفيرنا سيبقى في الكويت ولن يغادر، لكن يجب إدراك أننا نحتفظ بحق الرد على هذا التصرف وسنقدم على الرد في الوقت المناسب".

وحول تفاصيل القرار الكويتي بتقليل البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها، قال قاسمي "أبلغت الكويت السفير الإيراني ضرورة تقليل عدد البعثة الدبلوماسية الإيرانية واختيار الدبلوماسيين الذين سيغادرون سيكون بيد السفارة والمدة هي شهر ونصف لتطبيق هذا الأمر".

وحول خيار الرد بالمثل من قبل إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "عدد الدبلوماسيين الكويتيين الموجودين في إيران هم أقل من عدد دبلوماسيينا هناك".

وكانت دولة الكويت قد قررت، يوم الخميس الماضي، تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

وجاء ذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية العبدلي"، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية كويتية.

وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن قضية خلية العبدلي، اتخذت الوزارة الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية.