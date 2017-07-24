حملة للدفاع عن الأمير محمد بن نايف

جرى في المملكة العربية السعودية تنظيم حملة للدفاع عن ولي العهد السابق الأمير، محمد بن نايف، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات أثارتها تقارير صحفية غربية عن تعاطيه للعقاقير المخدرة.

وشارك عدد كبير من النشطاء السعوديين في حملة على موقع "تويتر"، الذي يجمع ملايين السعوديين، تحت شعار "إلاّ الإساءة لمحمد بن نايف"، وأشاد المشاركون فيها بدور الرجل في مكافحة الإرهاب في بلاده، ونشروا صورا له، وشهادات رسمية عنه، كما عبروا عن مشاعر المحبة والتقدير له.

في الليلة الظلماء يفتقدالبدر,إسمع من خادمك,تبي النصره؟إستعصم بالله وأخلص له الدين وصلي لربك وأنحروتعبدله بالقرآن #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 24, 2017

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#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف

أسد ال سعود في عرينة ليلة البارحة pic.twitter.com/NmnrasZTx5 — مطفي النـــور (@m6fialnor) July 24, 2017

​#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف

لن تهز صورة الصقر ابن الصقر في عيوننا وقلوبنا خربشات الإعلام وحقد الحاقدين. سيظل تاريخا ناصعا ورمزاً شاهقاً. pic.twitter.com/vNZgUenwnd — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) July 24, 2017

​#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف،،حب الناس ل محمد بن نايف تعدا جغرافية السعودية وهذي حقيقه…الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه🇶🇦❤️

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وكانت وكالة أنباء "رويترز" نقلت، في وقت سابق، عن "مصدر قريب من العائلة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية" قولها، إن "عزل الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد الشهر الماضي يصب في مصلحة الدولة العليا نظراً لإدمانه المورفين والكوكايين لدرجة أثرت على أدائه وبدت آثارها واضحة عليه".

#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف ،، محمد الأمن ستبقى في قلوبنا وانت من زرع هالحب الشريف الطاهر.. الله يطول بعمركك يارب العالمين ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/sgKP7bceXd — 🇸🇦عبدالله 🇸🇦 (@3bdullah144) July 23, 2017

​#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف

محمد بن نايف تاج على راس كل سعودي والشعب كلّه يفتخر فيه ونعم والله..

انشهد انه كفّى ووفّى pic.twitter.com/KqFBQ6USyB — R. (@i_rwen6) July 23, 2017

​#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف

لاتكدر خاطرك مهما يكون •مهما قالوا الناس عنك عن خطاك

إنتَ أكبر م الخطا فوق الظنون •إنتَ قلبك طاهرٍ إنته ملاك pic.twitter.com/eBNZ7pZJuA — نهى التميمي (@sraaab2016) July 24, 2017

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