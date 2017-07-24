حملة للدفاع عن الأمير محمد بن نايف

وشارك عدد كبير من النشطاء السعوديين في حملة على موقع "تويتر"، الذي يجمع ملايين السعوديين، تحت شعار "إلاّ الإساءة لمحمد بن نايف"، وأشاد المشاركون فيها بدور الرجل في مكافحة الإرهاب في بلاده، ونشروا صورا له، وشهادات رسمية عنه، كما عبروا عن مشاعر المحبة والتقدير له.
في الليلة الظلماء يفتقدالبدر,إسمع من خادمك,تبي النصره؟إستعصم بالله وأخلص له الدين وصلي لربك وأنحروتعبدله بالقرآن #الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف— عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 24, 2017
#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف— مطفي النـــور (@m6fialnor) July 24, 2017
أسد ال سعود في عرينة ليلة البارحة pic.twitter.com/NmnrasZTx5
لن تهز صورة الصقر ابن الصقر في عيوننا وقلوبنا خربشات الإعلام وحقد الحاقدين. سيظل تاريخا ناصعا ورمزاً شاهقاً. pic.twitter.com/vNZgUenwnd— محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) July 24, 2017
#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف،،حب الناس ل محمد بن نايف تعدا جغرافية السعودية وهذي حقيقه…الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه🇶🇦❤️
— تساآاهيل (@Tsaheeel___) July 23, 2017
وكانت وكالة أنباء "رويترز" نقلت، في وقت سابق، عن "مصدر قريب من العائلة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية" قولها، إن "عزل الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد الشهر الماضي يصب في مصلحة الدولة العليا نظراً لإدمانه المورفين والكوكايين لدرجة أثرت على أدائه وبدت آثارها واضحة عليه".
#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف ،، محمد الأمن ستبقى في قلوبنا وانت من زرع هالحب الشريف الطاهر.. الله يطول بعمركك يارب العالمين ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/sgKP7bceXd— 🇸🇦عبدالله 🇸🇦 (@3bdullah144) July 23, 2017
محمد بن نايف تاج على راس كل سعودي والشعب كلّه يفتخر فيه ونعم والله..— R. (@i_rwen6) July 23, 2017
انشهد انه كفّى ووفّى pic.twitter.com/KqFBQ6USyB
لاتكدر خاطرك مهما يكون •مهما قالوا الناس عنك عن خطاك— نهى التميمي (@sraaab2016) July 24, 2017
إنتَ أكبر م الخطا فوق الظنون •إنتَ قلبك طاهرٍ إنته ملاك pic.twitter.com/eBNZ7pZJuA
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