المشرفون على شؤون اللاجئين الفلسطينيين يبحثون التطورات في القدس

تنطلق، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الثامنة والتسعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة ممثلين عن مصر والأردن وفلسطين ولبنان، إلى جانب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN فلسطين تدعو لجلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي للوقوف بوجه إسرائيل

القاهرة-سبوتنيك. ويناقش المؤتمر، على مدى أربعة أيام، التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة قضية القدس، وإقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين وإخلائه ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع إقامة الصلوات ورفع الأذان فيه وتركيب بوابات إلكترونية على أبوابه.

وبحسب بيان سابق صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، يبحث المؤتمر تطورات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة وما تقدمه تلك الدول من خدمات للاجئين الفلسطينيين والأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إلى جانب البحث في سبل دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

كما يناقش المؤتمر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي دعا خلالها لإنهاء عمل (الأونروا)، ومحاولة دمجها بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وسبل التصدي للاستهداف الإسرائيلي للوكالة".