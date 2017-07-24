الأجهزة الأمنية اللبنانية تحدد مكان العسكريين المخطوفين لدى "داعش"

ذكرت قناة Otv أن الأجهزة الأمنية اللبنانية نجحت، اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز، في تحديد مكان تواجد العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش"، وقالت إنهم بالقرب من نقاط انتشار وحدات حزب الله.

وعلى رغم من نجاح القوات في تحديد مكان وجودهم، إلا أنه لم يتم توافر معلومات عن وضعهم لدى "داعش".

في السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات مقاتلي حزب الله أن المعركة في جرود عرسال مع "جبهة النصرة" أصبحت على مشارف نهايتها، ودعت القيادة، في بيان لها، جميع المسلحين في ما تبقى من جرود عرسال، إلى أن يحقنوا دماءهم بإلقائهم السلاح وتسليم أنفسهم مع ضمان سلامتهم، وذلك وفقاً لقناة المنار اللبنانية.