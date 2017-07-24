تفجير مقهى غربي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر محلي، اليوم الإثنين 24 يوليو/ تموز، بأن تفجيرا طال مقهى شعبيا في وسط مركز محافظة الأنبار، غربي البلاد.

© AFP 2017/ AHMAD AL-RUBAYE ثاني عملية اغتيال تطال فتاة من أشهر جميلات العراق

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن انفجارا وقع داخل مقهى "ليالي الشام" وسط مدينة الرمادي مركز الأنبار، وأسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

وأوضح المصدر، أن التفجير ناجم عن قنبلة صوتية، ألقاها مجهول مستهدفا المقهى، نافيا أن يكون الانفجار ناجما عن حزام ناسف.

ونقلت مراسلتنا، عن مصدر أمني، السبت 22 يوليو/ تموز، بأن القوات الأمنية ضبطت سيارة مفخخة يقودها إرهابي في غرب الرمادي.

وحينها أخبرنا المصدر، أن القوات اعتقلت سائق المفخخة، في نقطة أمنية بمنطقة 60 كيلو، غربي الرمادي، وفجرت السيارة عن بعد خارج المدينة دون خسائر بشرية.

الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته في الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، وما تبقى له فيها من هيمنة فقط ثلاثة أقضية هي "عانة، ورواة، والقائم".