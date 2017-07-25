فيديو رسمي يوثق لحظة إطلاق الجندي الأردني النار على جنود أمريكيين في قاعدة الجفر

بثت السلطات الأردنية مقطع الفيديو، الذي يظهر تفاصيل حادثة إطلاق النار من قبل الجندي معارك التوايهة، في قاعدة فيصل الجوية بمنطقة الجفر، على رتل عسكري أميركي أواخر العام الماضي، وأدت إلى مقتل 3 جنود أمركيين.

وأرفق الجيش الأردني الذي سمح ببث الفيديو لحادثة الجفر، كما حصلت مع بيان تفصيلي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة وشروحات زمنية تظهر مسار ما حصل العام الماضي بالتفصيل على بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية.

ونشر الجيش ما أسماه بوقائع القضية المدان بموجبها الرقيب أول معارك سامي سالم التوايهة، واستنادا لقرار وبينات المحكمة المشكلة وفقا للقانون تؤكد بأنه قد خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول بها على مداخل المعسكرات، ولم يكن في حالة الدفاع عن النفس، ولم

يستأذن أو يؤمر نهائيا باستخدام القوة تجاه الجنود الأمريكيين ولم يتم تهديده من أي جهة، حسب موقع رأي اليوم الإلكتروني.

وقام الجندي، حسب التصريح العسكري، بإطلاق النار اتجاههم، بالرغم من اتباعهم جميع التعليمات التي تسمح لهم بالدخول من بوابة القاعدة، وهو يعلم بحكم وظيفته في ذلك اليوم بخروجهم ومتى سيعودون من الواجب الذي ذهبوا إليه.