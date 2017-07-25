وزير النقل السوري: خسائر القطاع تبلغ أكثر من 4.5 مليار دولار

كشف مسؤول سوري، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز، عن أن أحد أبرز القطاعات في البلاد خسر أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي.

© AP Photo/ Al-Nusra Front Twitter page إدلب...وطريق الانخراط في عملية التسوية في سوريا

وقال وزير النقل السوري، علي حمود، في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك" إن قيمة خسائر قطاع النقل خلال الحرب وصلت إلى 4567 مليون دولار أمريكي.

وأشار حمود إلى أن إيرادات الوزارة انخفضت بنسبة 93%، خلال الست سنوات التي مرت من عمر الحرب في سوريا.

وتابع وزير النقل السوري، قائلا "بعد ست سنوات من الحرب الطاحنة على سوريا، كان قطاع النقل في مقدمة الأهداف الموضوعة للإرهابيين، وذلك لشل حركة البلد وتعطيل كافة قطاعات النقل الأخرى المرتبطة بهذا القطاع، وبلغت قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها منذ بداية الحرب 4567 مليون دولار، إضافة إلى مقتل 179 عاملاً من كوادرها خلال الحرب".

وأضاف "قبل الحرب وصلت إيرادات وزارة النقل السنوية إلى ما يقرب من 1389 مليون دولار (مليار و389 مليون دولار)، لكن هذه الإيرادات انخفضت أثناء الحرب لتصل إلى 102 مليون دولار سنويا، أي انخفضت بنسبة 93%".

ولفت الوزير إلى أن "هذه الأضرار هي ما تمكنت الوزارة من حصره، مع التنويه أنّ هناك مناطق ومحافظات لم يتم الوصول إليها بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة وتواجدها فيها، ومن المتوقع أن تكون قيمة الأضرار في هذه المناطق أضعاف عن القيم المذكورة".