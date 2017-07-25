ترامب: تسليح المعارضة السورية "خطير وغير فعال"

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأول مرة على إيقاف الولايات المتحدة لبرنامج تسليح المعارضة السورية.

وجاءت تعليقات ترامب، في خضم هجومه على صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لنشرها تقريرا عن تقارب العلاقات بينه وبين روسيا.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد سبق ونشرت تقريرا بعنوان "التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا".

وتحدث التقرير عن قرار ترامب بوقف برنامج تسليح المعارضة السورية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي تنازل لروسيا عن السيطرة على مناطق متفرقة في وسط وجنوب سوريا، مقابل ضمان سلطة مطلقة للقوات الأمريكية في حربها على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

The Amazon Washington Post fabricated the facts on my ending massive, dangerous, and wasteful payments to Syrian rebels fighting Assad….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

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وعلق ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر على تلك التقارير، قائلا "واشنطن بوست التي اشتراها مالك موقع أمازون تلفق الوقائع حول قراري بوضع حد لمدفوعات طائلة وخطيرة وغير فعالة للمقاتلين السوريين الذين يحاربون الأسد".

So many stories about me in the @washingtonpost are Fake News. They are as bad as ratings challenged @CNN. Lobbyist for Amazon and taxes? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

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وتابع، قائلا "الكثير من القصص المتعلقة بي في واشنطن بوست، سيئة مثلها مثل سي إن إن، إنهم يشكلون لوبي لأمازون ضد الضرائب".

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

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وأضاف "هل تستخدم واشنطن بوست الأخبار المزيفة كسلاح لضرب الكونغرس، حتى يصرف السياسيون النظر عن فرض ضرائب على أمازون".