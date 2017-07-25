الرئيس عباس يعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لبحث آخر التطورات في القدس

قرر الرئيس محمود عباس عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث آخر التطورات والمستجدات في مدينة القدس والمسجد الأقصى، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إنه على ضوء المستجدات الأخيرة في مدينة القدس، قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تقديم موعد اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقرراً غداً الأربعاء، إلى مساء اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لتدارس الأوضاع وآخر التطورات والمستجدات في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

© AFP 2017/ ABBAS MOMANI هل تكون قضية القدس المسمار الأخير في نعش الانقسام الفلسطيني

وكانت السلطات الإسرائيلية أزالت، اليوم الثلاثاء، البوابات الإلكترونية التي نصبتها على أبواب المسجد الأقصى، على أن تستبدلها بخطة أمنية جديدة بتكلفة 100 مليون شيكل، يتم العمل عليها خلال الأشهر الستة المقبلة.

يشار إلى أن مرابطين مقدسيين أكدوا لمراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن السلطات الإسرائيلية قامت بنصب جسور جديدة لكاميرات ذكية بعد إزالة البوابات الإلكترونية.

في سياق متصل، أكدت المرجعيات الدينية في القدس رفضها التام لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي نُفذت في القدس منذ 14 يوليو/تموز الجاري، مطالبة بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى لكافة المصلين دون استثناء وبحرية تامة.