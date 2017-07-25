نتنياهو لضابط الأمن الذي قتل أردنيين: "لقد تصرفت برباطة جأش"

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكتبه، ضابط الأمن، الذي قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان، بعد وصوله إلى إسرائيل، مساء الاثنين.

وقال نتنياهو خلال الاستقبال "يسرني رؤيتكما، ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت، لقد عملتما بشكل جيد وبرباطة جأش، وكنا ملتزمين بإخراجكما، كانت هذه مسألة وقت فقط ويسرني أن تم القيام بذلك خلال وقت قصير،

أنتما تمثلان دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة"، حسب ما نقل موقع رأي اليوم الإلكتروني.

كما نقل البيان عن ضابط الأمن الإسرائيلي، قوله إنه "يشكر رئيس الوزراء من صميم قلبه، وأنه والسفيرة شعرا بأنه يتم بذل قصارى الجهود من أجلهما".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، الربط بين عودة ضابط الأمن وإزالة البوابات.

وقال نتنياهو في تصريحه المكتوب "أشكر الرئيس ترامب على إيعازه لمستشاره جاريد كوشنير ولقيامه بإرسال مبعوثه جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل مساعدة جهودنا التي سعت لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى البلاد سريعا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "كما أشكر الملك عبد الله على التعاون الوطيد بيننا"

وكان ضابط الأمن الإسرائيلي قد قتل بالرصاص مواطنين أردنيين، الأحد الماضي.