وفد أردني في دمشق: سوريا أفشلت المشروع الأمريكي المدعوم إقليميا

وقدم المقداد خلال لقائه، اليوم، وفد "لائحة القومي العربي الأردني" برئاسة، إبراهيم علوش، المنسق العام للائحة، عرضا سياسيا شاملا للتطورات السياسية والعسكرية والميدانية على الساحة السورية والانتصارات التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة على عدد من الجبهات خاصة في البادية السورية، وصولا إلى الحدود السورية العراقية وتحرير حقول النفط والغاز ومناجم الثروات المعدنية من الإرهاب.
بدوره أشاد علوش بالإنجازات الكبيرة للجيش العربي السوري وحلفائه والتي أدت إلى إفشال المشروع الأمريكي المدعوم إقليميا من القوى المتآمرة على سوريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)