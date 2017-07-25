وفد أردني في دمشق: سوريا أفشلت المشروع الأمريكي المدعوم إقليميا

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، على "حتمية انتصار سوريا في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب الذي تتعرض له والمدعوم دوليا وإقليميا."

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن المقداد، قوله: تعود حتمية هذا الانتصار إلى وقوف الشعب السوري إلى جانب الجيش العربي السوري والتفافه حول قيادته ومواقفها المنسجمة مع متطلبات الشعب السوري".

وقدم المقداد خلال لقائه، اليوم، وفد "لائحة القومي العربي الأردني" برئاسة، إبراهيم علوش، المنسق العام للائحة، عرضا سياسيا شاملا للتطورات السياسية والعسكرية والميدانية على الساحة السورية والانتصارات التي يحققها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة على عدد من الجبهات خاصة في البادية السورية، وصولا إلى الحدود السورية العراقية وتحرير حقول النفط والغاز ومناجم الثروات المعدنية من الإرهاب.

بدوره أشاد علوش بالإنجازات الكبيرة للجيش العربي السوري وحلفائه والتي أدت إلى إفشال المشروع الأمريكي المدعوم إقليميا من القوى المتآمرة على سوريا.