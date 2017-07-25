وصول أول قافلة مساعدات إنسانية الى الغوطة الشرقية بريف دمشق

وكان مندوب روسيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، أعلن، في وقت سابق، أن قافلة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية ولجنة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري، والتي تتألف من 51 شاحنة، وبدعم من قبل روسيا، قد نجحت بإيصال المساعدات الأولية إلى الغوطة الشرقية.