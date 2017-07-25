السيسي يتحدث لأول مرة علنا عن أزمة قطر (فيديو)

رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على سؤال لمواطن يدعى "هشام الفخراني"، حول موقف مصر من دولة قطر، وذلك خلال مؤتمر الشباب، الذي يعقد بمدينة الإسكندرية.

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب يتحدث مع السيسي بشأن أزمة قطر ويدعو لمفاوضات لحل الأزمة

وقال السيسي: "مستمرون على موقفنا، ولن نتراجع لحظة، لأن مطالبنا مشروعة". وأضاف أن المنطقة على مدى 7 سنوات تعاني من التدخل في شؤونها وبسبب وجود دعم للجماعات المتطرفة فيها، متابعا: "المنطقة دي بتدمر وتتخرب ومصر مش بعيدة عن ده".

وأضاف الرئيس المصري، أن مصر أعلنت أنها لن تتدخل في شؤون الدول وأنها لا تتآمر ضد أحد، لأن التآمر بين الدول هو الذي دمر المنطقة، وجعل مستقبلها على المحك لسنين طويلة قادمة، قائلاً: "إحنا مطالبنا مشروعة، بنقول عدم التدخل، ووقف دعم الجماعات المتطرفة، مصر مستمرة، ولن تتراجع لحظة في هذا الموضوع".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران، وأوقفت السفر إليها، متهمة إياها بدعم الإرهاب، في أسوأ أزمة دبلوماسية عربية منذ سنين، وتنفي قطر الاتهامات الموجه إليها.