السيسي يتحدث لأول مرة علنا عن أزمة قطر (فيديو)

وأضاف الرئيس المصري، أن مصر أعلنت أنها لن تتدخل في شؤون الدول وأنها لا تتآمر ضد أحد، لأن التآمر بين الدول هو الذي دمر المنطقة، وجعل مستقبلها على المحك لسنين طويلة قادمة، قائلاً: "إحنا مطالبنا مشروعة، بنقول عدم التدخل، ووقف دعم الجماعات المتطرفة، مصر مستمرة، ولن تتراجع لحظة في هذا الموضوع".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران، وأوقفت السفر إليها، متهمة إياها بدعم الإرهاب، في أسوأ أزمة دبلوماسية عربية منذ سنين، وتنفي قطر الاتهامات الموجه إليها.
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