أنور قرقاش: غياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة القطرية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "مظلومية التصريحات القطرية مذهل، وتحمل المسؤولية عن السلوك غائب تماما، وكأن الدول الأربع اتخذت إجراءاتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر".

وأضاف عبر عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نوّد أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مآساوية".

وأكد أن "الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوي، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة".

وأشار إلى أن "الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه".

الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي،خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته،بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 25, 2017

​الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوي، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة.