أنور قرقاش: غياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة القطرية

وأكد أن "الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوي، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة".
وأشار إلى أن "الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه".
الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي،خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته،بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 25, 2017
الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوي، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 25, 2017
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