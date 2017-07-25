سفير قطر في روسيا يكشف حقيقة مد خطوط أنابيب غاز من قطر إلى أوروبا

سفير قطر في موسكو يوضح إذا كانت الأزمة الحالية في الخليج متعلقة بمشروع مد خطوط أنابيب غاز من قطر إلى أوروبا عبر تركيا.

موسكو — سبوتنيك. أعلن سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، اليوم الثلاثاء، أنه لا وجود لمشاريع خطوط أنابيب غاز من قطر إلى أوروبا.

وقال العطية، ردا على سؤال، إذا كانت الأزمة الحالية في الخليج متعلقة بمشروع مد خطوط أنابيب غاز من قطر إلى أوروبا عبر تركيا: بأنه "فيما يتعلق بمشاريع الغاز في المنطقة، ليست لدي معلومات حول مشاريع ما لوضع خطوط أنابيب من قطر إلى دول أخرى".

© AP Photo/ Evan Vucci السيسي يتحدث لأول مرة علنا عن أزمة قطر (فيديو)

وأشار الدبلوماسي، إلى أنه يتم توريد الغاز من خلال الموانئ.

وأضاف السفير أنه" هناك خط أنابيب واحد من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة. وهذا هو ما يسمى مشروع "دولفين".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت، في الخامس من حزيران/يونيو المنصرم، كافة علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية؛ ثم قدمت لها، عبر الوسيط في الأزمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، غير أن الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها "تعدياً على السيادة الوطنية".

وصرح المدير التنفيذي لشركة النفط الحكومية "قطر للبترول" سعد شريدة الكعبي، أن قطر ستستمر في توريد الغاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من قطع العلاقات، وإقامة حصار ضد الدوحة.

ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية ربع السنوي حول سوق الغاز الأوروبي، ظل قطر في الربع الأول من هذا العام، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 37 بالمائة. وتليه، الجزائر ونيجيريا [20 بالمائة لكل منهما]، والبيرو، والنرويج [7 بالمائة لكل منهما].