اليمن...الحوثيون يدمرون دبابة إبرامز سعودية بصاروخ موجه

قتل وجرح 8 بمواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من قوات التحالف العربي من جهة، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف شمال اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء أن الحوثيين هاجموا بغطاء مدفعي مواقع للجيش اليمني في وادي الهيجة بمديرية المتون في محافظة الجوف، وأن مواجهات دارت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وإصابة 8 عسكريين ومسلحين، وانتهت بسيطرة الحوثيين على موقعين.

فضلا عن ذلك، دارت مواجهات عنيفة في منطقة مزوية بمديرية المتون، فيما شهد وادي اشواق في مديرية الغيل، ومنطقة ملاحا بمديرية المصلوب قصفاً مدفعياً متبادلا.

كما أحبط الحوثيون تسللاً لوحدات من الجيش اليمني صوب وادي مخدرة بمديرية صرواح في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed اليمن: الحوثيون يستهدفون زورقا حربيا للتحالف في الساحل الغربي

وفي مارب أيضاً، سقط 5 قتلى وجرحى من العسكريين بينهم قيادي بإطلاق المسلحين صاروخاً موجهاً على تجمع لقوات الرئيس هادي في مخدرة.

وفي سياق متصل، اقتحم أفراد تابعين لجماعة انصار الله مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ووفقا للمصدر، سقط قتلى وجرحى خلال الهجوم وأعطب مدفع للجيش اليمني.

في الأثناء، فجر مسلحون مجهولون أنبوباً لنقل النفط الخام الممتد بين منطقة عيَاد والنشيمة قرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وبشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أعطب الحوثيون دبابة إبرامز سعودية بصاروخ موجه في موقع الخشل بجيزان، حسب المصدر.

وفي نجران، لقي طاقم آلية عسكرية سعودية مصرعهم بكمين حوثي بعبوة ناسفة قبالة منفذ الخضراء، كما استهدفت مدفعية الحوثيين تجمعاً عسكرياً سعودياً خلف المنفذ.