وزير سوري: روسيا حاضرة بقوة وشركات أوروبية تحاول كسر الحصار الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، وجود قسم كبير من الشركات الروسية المشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ59، لافتاً، في تصريح لمراسل "سبوتنيك"، إلى أن التسهيلات المقدمة للروس تختلف كثيرا عن الشركات الأوروبية الراغبة بالمشاركة.

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وأضاف الخليل، تحاول بعض الدول الأوروبية اتخاذ خطوة إيجابية نحو سوريا بعد الإنجازات التي حققها الجيش السوري بالتعاون مع روسيا وإيران لمحاربة الإرهاب من خلال مشاركتها وبت عقود استثمار لكسر الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا.

وبحسب الوزير السوري ، أنه تم اتخاذ قرار بتقديم الدعم المالي لكل عمليات الشحن المتعلقة بعقود التصدير التي سيتم إبرامها خلال المعرض بين التجار والصناعيين السوريين ورجال الأعمال من الدول المشاركة، وهو يغطي 50 بالمئة من نفقات الشحن الجوي ومئة بالمئة من نفقات الشحن البري والبحري.