حقيقة وجود كتيبة "مثليي الجنس" تحارب في الرقة

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية": "نحن نؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المثليين، لكن ننفي وجود كتيبة من هذا القبيل في إطار قواتنا، ونعتبر هذا الخبر غير صحيح".
وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى تشكيل كتيبة من المتطوعين الدوليين من حركة لدعم "المثليين"، الذين يحاربون تنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانب القوات الكردية، ونقلت مواقع عديدة عن المتحدث باسم تلك الكتيبة، هيفال روجيلات، تأكيده عن ترحيب عدد من المقاتلين الأكراد بهم، وتحمسهم لرفعهم علم "قوس قزح"، المعبر عن حركات مثليي الجنس.
These Faggots Kill Fascists! We shoot back! The Black & Pink and Rainbow flag fly in Raqqa. #Queers smashing the Caliphate. #TQILA #YPJ #YPG pic.twitter.com/eBCssrbjMI— IRPGF (@IRPGF) July 24, 2017
كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورا لجنود يزعمون أنهم في الرقة ويحملون علم "قوس قزح".
وأشار بالي إلى أنه في حال وجود مثل تلك الكتائب، فإنها ليست جزءا من "قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب" الكردية.
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