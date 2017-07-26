حقيقة وجود كتيبة "مثليي الجنس" تحارب في الرقة

حسم، مصطفى بالي، مسؤول المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مسألة ما أثير من أنباء عن وجود وحدة عسكرية لـ"مثليي الجنس" تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرقة.

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ونفى مصطفى بالي كافة تلك الأنباء جملة وتفصيلا في بيان نشرته مواقع كردية عديدة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية": "نحن نؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المثليين، لكن ننفي وجود كتيبة من هذا القبيل في إطار قواتنا، ونعتبر هذا الخبر غير صحيح".

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى تشكيل كتيبة من المتطوعين الدوليين من حركة لدعم "المثليين"، الذين يحاربون تنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانب القوات الكردية، ونقلت مواقع عديدة عن المتحدث باسم تلك الكتيبة، هيفال روجيلات، تأكيده عن ترحيب عدد من المقاتلين الأكراد بهم، وتحمسهم لرفعهم علم "قوس قزح"، المعبر عن حركات مثليي الجنس.

كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورا لجنود يزعمون أنهم في الرقة ويحملون علم "قوس قزح".

وأشار بالي إلى أنه في حال وجود مثل تلك الكتائب، فإنها ليست جزءا من "قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب" الكردية.