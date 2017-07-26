أمر ملكي يقضي بإعدام مهرب مخدرات في السعودية

صرحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أعدمت، في مدينة تبوك، مواطنا مدانا بتهريب المخدرات، وذلك بعد تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف العليا، وصدور أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعا.

القاهرة — سبوتنيك. كانت السلطات السعودية ألقت، بوقت سابق، القبض على المدعو سعود بن فريج العميري — سعودي الجنسية — عند قيامه بتهريب كمية من حبوب "إمفيتامين" المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً (الإعدام).

ولا تتهاون السلطات السعودية مع مهربي ومروجي المخدرات، أياً كانت جنسيتهم، وتصدر المحاكم السعودية بحق هؤلاء أحكاماً مشددة، تصل في بعض الأحيان على الإعدام، في حال كانت الكمية المهربة كبيرة.