أمريكا تتعهد بتقديم 140 مليون دولار أخرى إلى لبنان لمساعدة لاجئي سوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الولايات المتحدة، إن واشنطن ستقدم مساعدات إضافية إلى لبنان حجمها 140 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين.

ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري فروا من الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات بسوريا ويشكلون الآن نحو ربع سكان البلاد.

وقالت وزارة الخارجية إن المساعدات الإضافية تعني أن الولايات المتحدة قدمت للبنان أكثر من 1.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية منذ بدء الصراع السوري عام 2012.

وقالت الحكومة اللبنانية في (خطة الاستجابة للأزمة 2017-2020) إنها بحاجة إلى 2.8 مليار دولار للتعامل مع تحديات استضافة اللاجئين.

وستستخدم الأموال الأمريكية لتوفير الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية للاجئين السوريين والمناطق اللبنانية المضيفة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المال سيدعم أيضا مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الجاري بعد اجتماعه بالحريري إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبناني في حربه للحيلولة دون اكتساب تنظيم "داعش" وجماعات متشددة أخرى موطئ قدم داخل البلاد.

وقالت وزارة الخارجية "نشجع المانحين الآخرين على الانضمام لنا في توفير مساعدات إنسانية إضافية للمتأثرين بالأزمة السورية بما في ذلك الوفاء بالتزامات جرى التعهد بها من قبل".