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16:17 26 يوليو/ تموز 2017
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    مصر تتسلم الدفعة الأولي من المقاتلات الفرنسية رافال

    مصر تتسلم الدفعة الرابعة من المقاتلات الفرنسية "رافال" (صور)

    © Sputnik. Cairo
    العالم العربي
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    انضمت طائرتان جديدتان من مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من طراز "رافال"، اليوم الأربعاء، 26 يوليو/تموز، إلي تشكيلات القوات الجوية المصرية، لتمثل الدفعة الفرنسية الرابعة من هذا الطراز.

    عبد الفتاح السيسي
    © Sputnik. ALAIN JOCARD
    الرئيس المصري يوقع اتفاقيات تعاون عسكري مع فرنسا من بينها شراء 24 مقاتلة من طراز "رافال"
    وقال المتحدث العسكري المصري على صفحته على "فيسبوك"، إنه باستلام الدفعة الجديدة يبلغ عدد الطائرات التي وصلت مصر، اعتبارا من النصف الثاني من 2015 حتي الآن، 11 طائرة، من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر، وفقا للبرنامج الزمني المحدد في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا.

    وأوضح المتحدث العسكري، أن طائرات "الرافال" الجديدة تعد بمثابة إضافة قوية لقدرات القوات الجوية المصرية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة، والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.

    وأضاف أن "الرفال" تتميز بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوىة والتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الإستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.

    كما أقال العميد، تامر الرفاعي، وقد شاركت مقاتلات "الرافال" في العديد من الأنشطة التدريبية ومهام تأمين المجال الحيوي المصري وعمليات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع باقي التشكيلات الجوية، كما شاركت في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بما يعكس قدرة وكفاءة الطياريين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع المقاتلات الحديثة وفي توقيت قياسي.

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