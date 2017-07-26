حقيقة فتح الحدود السعودية مع قطر

مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، هو الآخر، علق سريعاً بتغريدة، قائلاً "إن صح خبر فتح الحدود البرية السعودية القطرية خلال ساعات، فهذا مؤشر على نجاح الوساطة الكويتية أولا ورجاحة عقل القيادة السعودية ثانيا".

ان صح خبر فتح الحدود البرية السعودية القطرية خلال ساعات فهذا مؤشر على نجاح الوساطة الكويتية اولا ورجاحة عقل القيادة السعودية ثانيا #الخليج https://t.co/WsRsPZo53Q — جمال ريان (@jamalrayyan) July 25, 2017

وتفاعلت إحدى سيدات العائلة الحاكمة في قطر وتدعى مريم آل ثاني، مع هذه التغريدات وقالت "شخصياً أتمنى فتح الحدود البرية بين قطر والسعودية بعد جلوس العقلاء والوصول لاتفاق وتهدئة النفوس".

شخصياً أتمنى #فتح_الحدود_البرية_بين_قطر_والسعودية بعد جلوس العقلاء والوصول لاتفاق وتهدئة النفوس. — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 26, 2017

​من جانبه، غرد الصحفي القطري فهد العمادي "للتنويه في حال فتح الحدود فذلك بسبب الوساطة ولن يكون ذلك منّة من الدول الـ3 حتى لا يخرج علينا أحدهم ويقول من أجل الشعب القطري تم رفع الحصار".

للتنويه في حال فتح الحدود فذلك بسبب الوساطه ولن تكون منة من الدول ال٣ حتى لايخرج علينا احدهم ويقول من اجل الشعب القطري تم رفع الحصار! — فهد العمادي (@fahedalemadi) July 25, 2017

​كما قال رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، صادق محمد العماري، في تغريدة له، "معلومة فتح المنافذ البرية بين قطر والسعودية غير صحيحة، وصورة تعميم منفذ بوسمره الغرض منه عودة الموظفين لمقر عملهم، لكن فتح الحدود إشاعة".

معلومة فتح المنافذ البرية بين قطر والسعودية غير صحيحة، وصورة تعميم منفذ بوسمره الغرض منه عودة الموظفون لمقر عملهم لكن فتح الحدود إشاعة. — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) July 25, 2017

​وفي أول رد فعل، نفت وزارة الخارجية السعودية الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام القطرية حول مصالحتها مع دولة قطر، بالإضافة إلى قرار فتح الحدود معها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الخارجية السعودية، "تلك الأنباء إشاعات لا أساس لها من الصحة"، وأكدت أن رؤساء تحرير كبريات الصحف القطرية بالتعاون مع مسؤولين قطريين هم من ساعدوا بنشر تلك الأنباء بهدف توفير الطمأنينة للشعب القطري.