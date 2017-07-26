الجيش السوري يسيطر على مدينة السخنة أكبر معاقل "داعش" في ريف حمص

فرض الجيش السوري سيطرته النارية على مدينة السخنة، أهم معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي، بريف حمص الشرقي.

وقال القائد الميداني لمراسل "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري يتقدم في محيط مدينة السخنة وبات على بعد 8 كيلومترات منها".

وأضاف القائد الميداني، أن "الجيش السوري تابع عملياته ضد مواقع مسلحي تنظيم "داعش" في المنطقة وترافق ذلك بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف".

وأشار القائد الميداني إلى "انهيارات في دفاعات مسلحي التنظيم، الذي قام يوم أمس بنقل عائلات قياديي التنظيم من السخنة الى الميادين بدير الزور".

وأفاد المتحدث أن "الجيش السوري تقدم خلال شهر ونصف بعمق البادية السورية، انطلاقا من مدينة تدمر مسافة 62 كم باتجاه الشمال تمكن فيها من استعادة حقولا نفطية استراتيجية وعدد من التلال الحاكمة".

وذكر مصدر عسكري أن "الجيش السوري يواصل تقدمه في عمق البادية ويستعيد السيطرة على مجموعة من التلال والنقاط الهامة جنوب غرب السخنة بـ8 كم بريف تدمر".

وأضاف المصدر العسكري أن "عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي داعش وتدمير أسلحتهم من ضمنها عربات مدرعة وسيارات مركب عليها رشاشات مختلفة".