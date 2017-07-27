الأردن: ما حدث في السفارة الإسرائيلية جريمة

وصف رئيس الديوان الملكي الأردني، فايز الطراونة، ما حدث في السفارة الإسرائيلية بعمان بأنه جريمة، وأن هذه الجريمة لم تدخل ضمن أي صفقة تتعلق بالمسجد الأقصى.

عمان — سبوتنيك. وجاءت تصريحات رئيس الديوان الملكي الأردني خلال زيارته لبيت عزاء الأردني، يوم الأربعاء، الذي توفي في حادثة السفارة الإسرائيلية محمد زكريا الجواودة، حسب وكالة بترا الأردنية.

ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله "إن الأردن يعتبر ما حدث جريمة يتابع حيثياتها النائب العام، وأن هذه الجريمة لم تدخل ضمن أي صفقة تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك الذي يحرص جلالة الملك والحكومة وجميع أجهزة الدولة على الحفاظ على كرامة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين دون المساومة على حقوق الفقيد العزيز".

وكان الطراونة قد زار بيت العزاء مندوباً عن ملك الأردن عبد الله الثاني يرافقه مستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز زبن عبد الله وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وأكد الطراونة اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذه القضية، لافتا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من جلالته ستقوم بمتابعة هذه القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.