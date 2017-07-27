الأردن: ما حدث في السفارة الإسرائيلية جريمة

عمان — سبوتنيك. وجاءت تصريحات رئيس الديوان الملكي الأردني خلال زيارته لبيت عزاء الأردني، يوم الأربعاء، الذي توفي في حادثة السفارة الإسرائيلية محمد زكريا الجواودة، حسب وكالة بترا الأردنية.
وكان الطراونة قد زار بيت العزاء مندوباً عن ملك الأردن عبد الله الثاني يرافقه مستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز زبن عبد الله وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وأكد الطراونة اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذه القضية، لافتا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من جلالته ستقوم بمتابعة هذه القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.
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